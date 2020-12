Solidarna Polska przedstawiła raport o "łamaniu praworządności przez Holandię"

Przedstawiciele Solidarnej Polski zaprezentowali w poniedziałek w Sejmie raport zatytułowany "Łamanie praworządności przez Holandię - nadużycia podatkowe w UE".

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski ocenił podczas konferencji prasowej, że prawodawstwo holenderskie umożliwia czerpanie korzyści z udziału w jednolitym rynku i transferowanie zysków poza Unię Europejską, w tym do rajów podatkowych.

ZOBACZ: Holandia chce postawić Polskę przed TSUE. Parlament przyjął uchwałę

- Holandia ma takie cechy państwa i taki system podatkowy, który umożliwia agresywne planowanie podatkowanie. Co to oznacza? Oznacza to, że za pośrednictwem spółek, które można rejestrować w Holandii, transferowane są poza Unią Europejską zyski firm działających na terenie Unii Europejskiej - mówił Kowalski.

Podkreślił, że "raport Solidarnej Polski dotyczący właśnie przedmiotu, jakim jest agresywny system podatkowy niezgodny z regułami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, uprawnia do postawienia bardzo ważnego pytania - o uruchomienie procedury z art. 7, czyli naruszenia praworządności przez Holandię w zakresie łamania reguł rynku wewnętrznego, braku lojalnej współpracy z innymi państwami oraz państwa prawa, które szanuje reguły niedyskryminacji i sprawiedliwości".

"Seria nieuczciwych ataków wobec Polski ze strony Holendrów"

- Funkcjonowanie takiego państwa, które umożliwia działanie spółkom wyprowadzającym, transferującym zyski poza Unię Europejską bezpośrednio narusza interesy finansowe Unii Europejskiej - podkreślił wiceszef MAP.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zapewnił, że raport zostanie poddany analizie w resorcie sprawiedliwości. - Należy przeanalizować, czy system podatkowy, który obowiązuje w Holandii, rodzi pewne wątpliwości, co do tego, czy jest sprawiedliwy i solidarny względem innych państw członkowskich - poinformował.

Kaleta stwierdził, że w ostatnich dniach widzimy serię nieuczciwych ataków wobec Polski ze strony Holendrów. - Nie możemy w tej sprawie milczeć - mówił.

ZOBACZ: Starcie między Sikorskim i Kowalskim. "Okłamujecie Polaków"

- Nie może być tak, że forsuje się mechanizmy, które są skierowane wobec jednego państwa, w innych miejscach decydenci w Unii Europejskiej są ślepi na to, co się dzieje w danym państwie, a tu mówimy o poważnej sprawie - wypływie dziesiątek miliardów euro z rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, który to rynek wewnętrzny mógłby być tymi środkami zasilony i mogłaby być zasilona również Unia Europejska i mogły być zasilone fundusze unijne, które powinny być solidarnie i sprawiedliwie dystrybuowane - powiedział wiceszef MS.

Jak dodał, "ten raport z pewnością w najbliższych dniach będzie podlegał wnikliwej analizie i nie jest wykluczone, że Ministerstwo Sprawiedliwości w wskutek tej analizy podejmie dalsze wnioski w kierunku działań Rady Ministrów i stanowiska całego rządu".

Z kolei europoseł PiS Dominik Tarczyński, który w Parlamencie Europejskim zasiada w komisji dotyczącej rynku wewnętrznego i ochrony konsumenta, zadeklarował, że będzie go w komisji przedstawiał. - W mojej ocenie w tym raporcie jasno opisano, że te praktyki wymagają ochrony obywateli Unii Europejskiej, a więc jednoznacznie można powiedzieć, że ten raport służy Unii Europejskiej - podkreślał.

WIDEO - Gwiazdy Polsatu nagrały świąteczną piosenkę. "Święta marzeń jak co rok" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP