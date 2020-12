"Szczepienia przeciwko Covid-19 powinny być obowiązkowe". "Śniadanie w Polsat News" [OGLĄDAJ]

W poniedziałek przedstawimy projekt Narodowej Strategii Szczepień, która będzie konsultowana w kolejnych dniach i tam znajdują się rozwiązania, które również przewidują pewne benefity dla osób, które już się zaszczepią - zapowiedział wczoraj w Polsat News Michał Dworczyk, szef KPRM.

ZOBACZ: Niemal połowa Polaków nie chce zaszczepić się przeciw Covid-19. Badanie CBOS

Jak zaznaczył, w piętek rozpoczął się nabór punktów, które chcą realizować szczepienia. Chodzi m.in. o POZ, prywatne przychodnie czy szpitale. Po zakończeniu tego procesu, rząd ma zdecydować "czy i ile" szpitali tymczasowych ma pełnić funkcję punktów szczepień. - 15 grudnia, na specjalnej stronie, opublikujemy listę miejsce, w których będzie można się zaszczepić - zaznaczył Dworczyk. Jak dodał, dla osób, które się zaszczepią, przewidziane będą "pewne benefity".

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że Polska ma złożone zamówienia na 45 mln dawek szczepionki na Covid-19. Szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe.

"Nie można różnicować obywateli"

Prowadzący program "Śniadanie w Polsat News", Piotr Witwicki zapytał swoich gości czy zamierzają się szczepić przeciwko Covid-19.

Jedną z osób, które potwierdziły chęć zaszczepienia się była Anna Maria Żukowska (Lewica). Według niej potrzebne są zachęty dla społeczeństwa w tym temacie.

- Ze strony osób publicznych, ze strony artystów, sportowców. Powinni do tego również przekonywać odpowiedzialni politycy - powiedziała. - W porównaniu z Niemcami, gdzie jest 70 proc. osób zaszczepionych co roku na grypę, w Polsce jest to tylko 4 proc. Obawiam się, że przy tej dobrowolności nie uda się stworzyć takiej ochrony, bariery, liczby ludzi wyszczepionych, żeby zatrzymać wirusa - dodała.

- Szczepienia są od kilkuset lat skuteczną metodą walczenia wirusami, zarazami. Gdyby nie szczepienia nie wiadomo, czy udałoby się nam powstrzymać powszechną w przeszłości gruźlicę - przypomniała.

- Jako Lewica będziemy prowadzić kampanię zachęcającą do szczepień - przekazała.

Jak jednak dodała, jest "zdecydowanie przeciwna dawaniu profitów tym, którzy się zaszczepią". - Nie można różnicować obywateli. To szczepienie powinno być w zakresie szczepień obowiązkowych - powiedziała.



Planujemy Kontynuację tematu.

Poprzednie odcinki programu są dostępne tutaj.

WIDEO - Terlecki nazwał senatora PiS szkodnikiem. Jackowski chce jego odwołania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ Polsat News, polsatnews.pl