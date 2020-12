Pożar domu jednorodzinnego. Budynek może nie nadawać się do zamieszkania

Osiem osób ocalało z pożaru domu jednorodzinnego w Wierzbięcicach k. Nysy. Jak poinformował dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, dom prawdopodobnie nie będzie nadawał się do zamieszkania.

Do pożaru doszło w niedzielę rano w miejscowości Wierzbięcice.

Strażaków wezwano do pożaru domu jednorodzinnego połączonego z budynkiem gospodarczym. Osiem osób, które mieszkały w budynku opuściły go przed przybyciem straży.

Jak powiedział dyżurny KW PSP w Opolu, na miejscu nadal trwa akcja gaśnicza. Według wstępnych ustaleń, nikt nie odniósł obrażeń, jednak najprawdopodobniej stan budynku nie pozwala na to, by nadawał się do zamieszkania. Pogorzelcami zajmuje się gmina.

Przyczyny pożaru będzie ustalała policja.

dk/ PAP