Wuhan chce przyciągnąć turystów. Powstał film promujący miasto

Wuhan - chińskie miasto, w którym wybuchła pandemia koronawirusa - próbuje odczarować swój wizerunek. W sieci opublikowano nowy film zachęcający do podróży i odkrycia jego piękna.

Ponad 10-milionowa chińska aglomeracja w grudniu ubiegłego roku stała się pierwszym na świecie ogniskiem pandemii koronawirusa. Teraz, rok po tych wydarzeniach, władze miasta chcą zachęcić turystów z całego świata do odwiedzenia Wuhanu.

Z tej okazji powstało wideo "Let’s Meet in Wuhan" ("Spotkajmy się w Wuhanie" - red.). Opublikowano je w mediach społecznościowych. W trwającym 3,5 minuty filmie widzimy to, co w mieście najlepsze - las na mokradłach jeziora Zhangdu, oświetlone budynki, historyczną wieżę Yellow Crane, aż w końcu zwykłych mieszkańców spacerujących czy jedzących makaron.

"Prawdziwe piękno"

Na początku film opublikowano na "chińskim Twitterze" - Weibo. Następnie podzielono się nim na Facebooku Visit Wuhan, z opisem w języku angielskim.

"Wuhan nigdy nie waha się pokazywać swojego prawdziwego piękna. Ci, którzy kochają to miasto, mają nadzieję, że więcej ludzi to dostrzeże" - czytamy.

