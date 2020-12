Namibia wystawia na sprzedaż 170 słoni

Dotknięta suszą Namibia zamierza ograniczyć populację słoni na swoim terytorium. W tych warunkach problemem staje się pożywienie dla zwierząt, ale także eskalacja konfliktów tubylczej ludności, która musi walczyć ze słoniami o swoje pola i zasiewy.

W rządowym dzienniku "New Era" pojawiło się w środę ogłoszenie, w którym Ministerstwo Środowiska, Leśnictwa i Turystyki zaoferowało na sprzedaż 170 "wartościowych" słoni.

Ponieważ odstrzał słoni jest praktycznie niemożliwy ze względu na presję opinii międzynarodowej, rząd wpadł na pomysł, który jednocześnie może przynieść budżetowi pieniądze.

Na sprzedaż wystawiono całe stado zwierząt, łącznie z młodymi. W przetargu mogą brać udział krajowi bądź zagraniczni nabywcy. Ci ostatni muszą być obywatelami kraju akceptującego wymagania CITES (konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem).

