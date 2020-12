Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

W ciągu doby do czwartku rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano urzędowo 4455 kolejnych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem, co podwyższyło do 340 115 ich łączną liczbę od uznanego za początek pandemii 24 lutego - podał szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).