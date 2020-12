Uderzył policjantkę, kopał i wyzywał jej kolegów

Zatrzymany przez policjantów mężczyzna uderzył w czasie interwencji funkcjonariuszkę oraz kopał i obrażał jej kolegów. 34-latek trafił do aresztu, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Słupscy policjanci w czasie patrolu na terenie powiatu zauważyli zaparkowany samochód, w którym siedziało dwóch podejrzanie zachowujących się mężczyzn. Na widok funkcjonariuszy, jeden z nich wyrzucił coś z auta.

Kopał i wyzywał funkcjonariuszy

W momencie, gdy mundurowi legitymowali 19-latka, u którego znaleźli marihuanę, jego 34-letni kolega uderzył policjantkę i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany.

ZOBACZ: Spowodował kolizję i znieważył policjantów. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi

Podczas zakładania kajdanek mężczyzna kopał policjantów, odpychał ich i szarpał za mundur oraz obrażał kierując w ich kierunku przekleństwa i obelgi.

Agresor oraz jego kompan trafili do policyjnego aresztu. We wtorek śledczy przedstawili im zarzuty. 19-latek odpowie za posiadanie narkotyków, a 34-latek za znieważenie funkcjonariuszy i naruszenie ich nietykalności cielesnej. Każde z tych przestępstw zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

