Pochodzący z Lublina 26-latek został przeszukany i zatrzymany w grudniu ubiegłego roku. Filipa B. podejrzewano o przygotowywanie zamachu terrorystycznego.

Jego historię w kontekście propagowania nienawiści rasowej w internecie opisał w maju portal Tell MAMA zajmujący się monitorowaniem nienawiści wobec muzułmanów w Wielkiej Brytanii.

Popierał Konfederację

Z artykułu i zamieszczonych w nim screenów wynika, że Filip B. publikował na Facebooku rasistowskie zdjęcia i filmy. Udostępniał posty m.in. z profilu "Nie dla islamizacji Europy". Materiały namawiały m.in. do zniszczenia Mekki - najświętszego dla muzułmanów miejsca.

#JAILED | Police are reminding people to remain vigilant and always report anything suspicious after a man was jailed for possession of ingredients for explosives and terrorism-related offences https://t.co/fOdP6WIs61