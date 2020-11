Biden ogłosił skład zespołu prasowego Białego Domu. Historyczna decyzja

"Bezpośrednia i wiarygodna komunikacja z narodem amerykańskim jest jednym z najważniejszych obowiązków prezydenta, a temu zespołowi zostanie powierzona ogromna odpowiedzialność łączenia Amerykanów z Białym Domem" - napisał Biden w oświadczeniu ogłaszającym skład jego przyszłego zespołu prasowego.

Dotychczasowa dyrektorka ds. komunikacji kampanii prezydenckiej Bidena, Kate Bedingfield, zostanie dyrektorką ds. komunikacji Białego Domu. Bedingfield zajmowała wcześniej analogiczne stanowisko w biurze Bidena za czasów jego wiceprezydentury.

Honored to work again for @JoeBiden, a man I worked on behalf of during the Obama-Biden Admin as he helped lead economic recovery, rebuilt our relationships with partners (turns out good practice) and injected empathy and humanity into nearly every meeting I sat in.