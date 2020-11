Kancelaria Sejmu poinformowała w niedzielę na Twitterze, że "marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozmawiała z Komendantem Głównym Policji gen. Jarosławem Szymczykiem ws. okoliczności użycia gazu łzawiącego wobec posłanki Barbary Nowackiej w trakcie sobotnich demonstracji".

"Oczekiwane są niezwłoczne, pisemne wyjaśnienia w tej sprawie" - czytamy.

Wniosek KO

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zapowiedział w czasie niedzielnej konferencji prasowej przed Sejmem złożenie wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o wyjaśnienie incydentu użycia gazu przez policję wobec posłanki Barbary Nowackiej.

KO domaga się też, by Sejm w piątek zajął się wnioskiem o wotum nieufności dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

- Dziś to opresyjne państwo postanowiło wykorzystać gaz przeciwko protestującym, przeciwko pani poseł Barbarze Nowackiej, przeciwko ludziom, którzy wczoraj byli na tych protestach - powiedział szef klubu KO. - Symbolicznie można powiedzieć, że to Jarosław Kaczyński trzymał wczoraj tę butlę z gazem. To Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to, co dzieję się w Polsce - ocenił.

