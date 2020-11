Nie żyje Papa Bouba Diop. Jego gol pogrążył Francję na mundialu

Papa Bouba Diop miał 42 lata. Nie podano przyczyn zgonu, ale z informacji medialnych wynika, że zmarł po długiej chorobie.

"FIFA ze smutkiem przyjęła informację o śmierci legendarnego piłkarza Senegalu Papa Bouba Diopa. Był bohaterem mistrzostw świata i zawsze nim pozostanie" - napisano na Twitterze FIFA.

FIFA is saddened to learn of the passing of Senegal legend Papa Bouba Diop.



Once a World Cup hero, always a World Cup hero. pic.twitter.com/akUJoPxCal