Media: rząd Portugalii poparł argumenty Polski i Węgier ws. praworządności

Stołeczna gazeta wskazuje, że choć dyplomaci z portugalskiego MSZ nie chcą poprzeć tej informacji, ale inne źródła, m.in. w Polsce, dowodzą, że socjalistyczny rząd Antonia Costy sprzeciwiał się powiązaniu wypłat z unijnego budżetu, w tym uruchomienia wypłat z funduszu odbudowy, z kwestią praworządności.

"Krytyczna" Portugalia

Relacjonując przebieg ostatniej Rady Europejskiej, "Publico" powołuje się m.in. na rozmowę z Waszczykowskim. - Portugalia grała po naszej stronie (…) w tej wojnie ideologicznej - zacytowała gazeta wypowiedź polskiego polityka.

"Były polski minister potwierdził, że stanowisko Portugalii za zamkniętymi drzwiami Rady Europejskiej w sprawie mechanizmu praworządności było krytyczne. W niemieckich dokumentach Portugalia również opisywana jest »jako bardzo krytyczna« wobec propozycji, która skłoniła Węgry i Polskę do zawetowania unijnego budżetu - napisał "Publico".

ZOBACZ: Morawiecki rozmawiał z Merkel. "Potwierdziłem naszą gotowość do zawetowania budżetu"

Tymczasem Radio Observador wskazuje, że choć oficjalnie MSZ Portugalii twierdzi, że opowiada się za przestrzeganiem praworządności w UE, to premier Costa od kilku miesięcy zabiega o to, aby kwestia warunkowości nie opóźniała wypłat z funduszu odbudowy.

Lizbońska rozgłośnia przypomina, że w lipcu socjalista Costa udał się do Budapesztu na spotkanie ze swoim "mało prawdopodobnym dotychczas sojusznikiem", prawicowym premierem Węgier Viktorem Orbanem.

"Weto zdołamy przezwyciężyć"

- Moja opinia polityczna jest taka, że na koniec weto Polski i Węgier zdołamy przezwyciężyć - oświadczył Komisarz UE do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni, odnosząc się do weta obu krajów w związku z powiązaniem unijnego budżetu z praworządnością.

- To kraje dotknięte przez pandemię, które potrzebują tych środków i otrzymają sumy nie mniejsze niż Włochy, jeśli uwzględni się ich ludność. Bardzo trudno byłoby im to odrzucić - dodał Gentiloni. Słowa te odnoszą się do funduszu odbudowy na walkę ze skutkami koronakryzysu. - Weta zostaną przezwyciężone dzięki pewnym sposobom poprzez dyplomację - zaznaczył unijny komisarz.

WIDEO - Nowe zasady w Niemczech. Pięciodniowa kwarantanna po przyjeździe z Polski Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP