Atak na rolników pracujących w polu. Zginęło ponad 100 osób

"28 listopada wczesnym popołudniem uzbrojeni mężczyźni przyjechali na motocyklach i przeprowadzili brutalny atak na mężczyzn i kobiety pracujących na polach w Koszobe" - przekazał nazajurz koordynator ds. humanitarnych ONZ w Nigerii Edward Kallon. "Co najmniej 110 cywilów zostało śmiertelnie zabitych, a znacznie więcej zostało rannych" - dodał.

"I am outraged & horrified by the gruesome attack against civilians in rural communities near #Maiduguri #Borno State. This is the most violent attack this year.

I strongly condemn any act of violence against innocent civilians" - @EdwardKallon



