46 ton nielegalnych odpadów. Jechały do Polski z Francji i Niemiec

Dwa nielegalne transporty odpadów, w których łącznie przewożono 46 ton, zostały przechwycone w Zgorzelcu przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Jeden z transportów jechał do Polski z Francji, drugi zaś z Niemiec.

W transporcie z Francji znajdowało się 21 ton zużytej wielkoformatowej folii z produkcji rolniczej. - Z informacji w Bazie Danych Odpadowych wynikało, że polski odbiorca nie posiada zezwolenia na przetwarzanie tego typu odpadów. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał przewóz za nielegalny - poinformowała w piątek rzeczniczka Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek.

Drugi z transportów przechwyconych przez funkcjonariuszy KAS to 25 ton złom, który przewożono z Niemiec do Polski. Rzeźnicka-Gniadek poinformowała, że kierowca ciężarówki przewożącej złom nie miał kompletu dokumentów transportowych, a pojazd nie był prawidłowo oznaczony. - Zachodzi podejrzenie, że na jednym dokumencie odpady były przewożone wielokrotnie, a przedsiębiorca do którego miał trafić złom nielegalnie świadczy usługi odbioru odpadu - dodała rzeczniczka.

Jak podała KAS, przewoźnikom grozi kara 12 tys. zł, a odbiorcy nielegalnych odpadów - do 500 tys. zł.

WIDEO - Lider Bayer Full o Kulcie: Kto by chciał ich płytę kupić Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP