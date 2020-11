Fotoreporterka współpracująca m. in. z agencjami RATS i AP oraz "Gazetą Wyborczą" Agata Grzybowska w poniedziałek po godz. 19 została zwolniona po przesłuchaniu w komendzie policji przy ul. Wilczej.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że postawiono jej zarzut. Miała podczas protestu pod siedzibą MEN naruszyć nietykalność policjanta, kopiąc go.

"Usiłowano mnie »podejść«, żebym przyznała się do winy"

W nocy z poniedziałku na wtorek Grzybowska opublikowała oświadczenie na Facebooku.

"Kiedy wykonywałam swoją pracę, fotografując protest pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, zostałam zaatakowana przez policjanta (tylko dlatego, że robiąc zdjęcie, błysnęłam mu w twarz fleszem), a następnie mimo okazania legitymacji prasowej, siłą wrzucona do radiowozu, gdzie próbowano mi wmówić, że to ja byłam agresywna. Zostałam przewieziona na komendę na Wilczej, gdzie oskarżono mnie o naruszenie nietykalności osobistej policjanta. Usiłowano mnie »podejść«, żebym przyznała się do winy. Absolutnie nie przyznaję się do stawianych mi zarzutów" - napisała.

ZOBACZ: Zraniony przez policję fotoreporter: będę żądał wysokiego odszkodowania

Fotoreporterka podziękowała m.in. Ogólnopolskiemu Strajkowi Kobiet i wszystkim osobom, które zebrały się przed komisariatem przy Wilczej w akcie solidarności z nią i innymi zatrzymanymi.

"Żadna legitymacja dziennikarska nie zwalnia z odpowiedzialności"

Rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka pytany w Polsat News o zatrzymanie fotoreporterki powiedział, że "ta pani naruszyła nietykalność cielesną policjanta, ona go uderzyła". - Wówczas pamiętajmy, że żadna legitymacja dziennikarska nie zwalnia z odpowiedzialności. W tym momencie policjant nie może sobie pozwolić na to - powiedział.

Jak dodał fotoreporterka została przewieziona na komendę, "gdzie zostały wykonane z nią czynności niezbędne w związku z przedstawieniem zarzutu".