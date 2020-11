Spada zaufanie do policji. Najnowszy sondaż

Policjantów darzy zaufaniem 44,1 proc. Polaków, a co trzeci jej nie ufa - wynika z sondażu przeprowadzonego w dniach 20-21 listopada 2020 roku przez IBRIS na zlecenie Interii. W porównaniu do badania z 2017 roku nastąpił spadek zaufania do tej służby mundurowej.