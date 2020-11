Upublicznienie nazwisk policjantów. Ziobro: poleciłem prokuraturze wszcząć postępowanie

W czwartek i piątek na kilku profilach społecznościowych różne osoby zaczęły zamieszczać zdjęcia i personalia policjantów, którzy podczas środowego strajku kobiet mieli podejmować interwencję wobec protestujących.

Groźby wobec policjantów i ich rodzin

- Zdajemy sobie sprawę i wiemy, że na różnego rodzaju profilach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nazwiska policjantów, którzy mieli rzekomo uczestniczyć w czynnościach związanych z zabezpieczeniem nielegalnego zgromadzenia strajku kobiet - podkreślił inspektor Ciarka.

ZOBACZ: Zdjęcia i dane funkcjonariuszy w sieci. Policja: rozważymy kroki prawne

- Niestety, jest to bardzo nieodpowiedzialne, skandaliczne wręcz zachowanie osób, które to robią, zwłaszcza jeżeli mówimy o parlamentarzystach, którzy dobrze powinni wiedzieć, jakie może to mieć konsekwencje włącznie z możliwością ataków na policjantów i ich rodziny - powiedział rzecznik KGP.

"Hejterskie wpisy"

W piątek na Twitterze policja opublikowała nagranie na którym widać, że posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus mówi na głos imię i nazwisko jednego z funkcjonariuszy, który był podczas czwartkowego zgromadzenia pod budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie. Wkrótce potem żona tego policjanta zaczęła otrzymywać hejterskie wpisy na Facebooku.

Żona funkcjonariusza na prywatnym FB zaczęła otrzymywać już hejsterskie wpisy. pic.twitter.com/LQfbYmMWn0 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 20, 2020

"Jak dużym zagrożeniem są hejterzy mówili politycy, mówiła organizatorka Strajku Kobiet. Tymczasem obecna na miejscu posłanka po uzyskaniu imienia i nazwiska policjanta przekazuje je protestującym" - przekazała policja na Twitterze. Jak dodano, "żona funkcjonariusza policji na prywatnym Facebooku zaczęła otrzymywać już hejsterskie wpisy".

Piękna manipulacja @Policja_KSP Dlaczego pomijacie to co wydarzyło się wcześniej i dlaczego proszę o dane?Na szczęście nagrało to TVN24, a resztę ja.Wasz policjant chwilę wcześniej uderzył i wywrócił dziewczynę.Domagam się przeprosin, a jeśli ich nie będzie spotkamy się w sądzie https://t.co/vPbynkFw3B — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) November 20, 2020

Także na Twitterze do informacji KSP odniosła się sama posłanka. "Piękna manipulacja Komendy Stołecznej Policji. Dlaczego pomijacie to co wydarzyło się wcześniej i dlaczego proszę o dane? Na szczęście nagrało to TVN24, a resztę ja. Wasz policjant chwilę wcześniej uderzył i wywrócił dziewczynę" - napisała. "Domagam się przeprosin, a jeśli ich nie będzie spotkamy się w sądzie" - dodała.