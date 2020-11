Putin: Rosja jest gotowa dostarczyć swoją szczepionkę innym państwom

- Mimo że jesteśmy optymistycznie nastawieni do postępu w opracowywaniu szczepionek, terapii i narzędzi do diagnozy Covid-19, musimy pracować nad stworzeniem warunków dla przystępnego cenowo i sprawiedliwego dostępu do tych narzędzi dla wszystkich państw - powiedział król Arabii Saudyjskiej Salman w wystąpieniu otwierającym szczyt, który w tym roku odbywa się w formie wideokonferencji.

Monarcha ocenił, że "pandemia Covid-19 była bezprecedensowym szokiem, który dotknął cały świat w krótkim czasie, powodując globalne straty gospodarcze i społeczne. Wezwał też przywódców G20 do zapewnienia wsparcia krajom rozwijającym się.

"Nasz wspólny cel"

- Jestem przekonany, że szczyt w Rijadzie przyniesie znaczące i decydujące rezultaty i doprowadzi do przyjęcia polityki gospodarczej i społecznej, która przywróci nadzieję i poczucie bezpieczeństwa ludziom na całym świecie - powiedział król Salman.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział przywódcom państw G20, że Rosja jest gotowa dostarczyć szczepionkę na koronawirusa Sputnik V innym krajom. Dodał, że Rosja pracuje też nad dwiema innymi szczepionkami, a stworzenie portfolio szczepionek jest "naszym wspólnym celem".

W szczycie G20 w sobotę ma wziąć udział prezydent USA Donald Trump.

Arabia Saudyjska jest pierwszym krajem arabskim, który został gospodarzem dorocznego szczytu G20, skupiającej szefów państw i rządów najbogatszych krajów świata. Szczyt potrwa do niedzieli.

