Boże Narodzenie w dobie pandemii. Apel rządu

- Przed nami okres świąt Bożego Narodzenia i to moment, w którym rodziny się spotykają i dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, aby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych, z którymi mieszkamy - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. - Pracujemy również nad takimi możliwościami prawnymi, które ograniczą możliwości przemieszczania się - dodał.

W sobotę premier wraz z ministrem zdrowia przedstawili plan walki z koronawirusem na najbliższe miesiące. Wspomniał m. in. o świętach Bożego Narodzenia.

Święta w małym gronie

- Przed nami okres świąt Bożego Narodzenia i to moment, w którym rodziny się spotykają i dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, aby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych, z którymi mieszkamy - powiedział szef rządu.

Jak dodał, chodzi o to, by "nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to, jak ostre będą musiały być restrykcje potem".

Ograniczenia w przemieszczaniu się

Podczas konferencji prasowej w sobotę premier był pytany, czy rząd planuje wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się podczas świąt Bożego Narodzenia. Morawiecki ocenił, że redukcja kontaktów społecznych w czasie świąt "jest tematem fundamentalnie ważnym dla dalszego przebiegu epidemii".

- Dlatego pracujemy również nad takimi możliwościami prawnymi, które ograniczą możliwości przemieszczania się. Dlatego już dzisiaj apeluję, żeby najlepiej nie zamawiać żadnych wyjazdów, żadnych atrakcji turystycznych ani w Austrii, ani we Włoszech, ani w Szwajcarii, ani również w Polsce - powiedział premier.

Zaznaczył jednocześnie, że rząd już zaproponował "szeroki pakiet wsparcia dla branż". Wskazał, że "najbardziej poturbowane" przez drugą falę koronawirusa są branże: turystyczna, hotelarska i gastronomiczna. - O te branże szczególnie zadbamy, ale wszystkich Polaków musimy dzisiaj poprosić, żeby nie planowali wyjazdów, dużych spotkań rodzinnych, bo wtedy dochodzi do tego mieszania się pomiędzy sobą ludzi i zwiększonego prawdopodobieństwa transmisji koronawirusa - dodał.

Gowin: te święta to jest czas nadziei, ale to także test

Jak podkreślił w sobotę - podczas wspólnej m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim konferencji prasowej - wicepremier Gowin, ogromna odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas. - Przed nami są te najważniejsze dla Polaków w trakcie roku święta - święta Bożego Narodzenia - mówił. Zaapelował w imieniu polskich przedsiębiorców, związkowców, pracowników, by miały one charakter "szczególnie kameralny". - Powinniśmy je spędzić wśród tych, którzy rzeczywiście są najbliżsi z najbliższych - zaznaczył.

- Te święta to jest czas nadziei, ale te święta to jest także test; i od tego, jak zdamy ten test zależeć będzie, to ilu z nas przeżyje ten trudny czas, ilu z nas uniknie uszczerbków na zdrowiu, ile polskich firm przetrwa ten trudny okres, ile rodzin uniknie dramatu, jakim zawsze jest utrata miejsc pracy - zaznaczył.

Gowin zapewnił, że "rząd dołoży wszelkich starań, by uratować jak najwięcej miejsc pracy i jak najwięcej firm".

