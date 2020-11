Mniej lektur na egzaminie ósmoklasisty. Dyrektor CKE o szczegółach

W piątek ruszyły wstępne konsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Na stronie internetowej resortu zamieszczono projekty wymagań. Konsultacje te potrwają do 27 listopada. Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

W piątek Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik rozmawiał w internautami na czacie wideo o zaproponowanych wymaganiach.

"Minister powołał zespoły ekspertów"

Smolik przypomniał, że ze względu na nauczanie zdalne prowadzone w drugim semestrze ubiegłego roku szkolnego i obecnie minister edukacji i nauki zadecydował, aby egzaminy w 2021 r. były przeprowadzane nie na podstawie wymagań podstawy programowej, ale na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

- Podstawa programowa to dokument opublikowany jako rozporządzenie ministra edukacji (...), który określa dla każdego przedmiotu wymagania, które stanowią taki drogowskaz dla wszystkiego co się w edukacji dzieje. Na bazie tych wymagań z podstawy programowej nauczyciele przygotowują programy, zgodnie z którymi uczą, autorzy podręczniki przygotowują to, co się w podręcznikach znajduje. Wymagania podstawy programowej w ubiegłych latach, to były też wytyczne dla wszystkich autorów zadań egzaminacyjnych dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych – powiedział.

- Minister powołał zespoły ekspertów, które przyjrzały się tym wszystkim wymaganiom (określonym w podstawie programowej – red.) i je przeanalizowały, dokonały, najogólniej mówiąc, cięć lub ich lekkich modyfikacji, wskazując tym samym, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie w 2021 – wyjaśnił dyrektor CKE.

Bez "Sonetów Krymskich" i "Syzyfowych prac"

Jako przykład przywołał podstawę programową z języka polskiego dla klasy VII i VIII szkoły podstawowej, gdzie wskazanych jest 12 lektur obowiązkowych, a w wymaganiach egzaminacyjnych kilka z tych lektur zostało przez zespół wykreślonych. - Co oznacza, że nauczyciele na lekcjach nadal powinni te lektury omawiać, ale na egzaminie pytań z tych lektur nie będzie – poinformował.

- Rozumiemy, że ze względu na epidemię i nauczanie zdalne nie ma możliwości omawiania wszystkich wymagań postawy programowej z równą drobiazgowością, szczegółowością i równą wnikliwością, stąd taka propozycja, by na egzaminie pewnych treści z podstawy programowej nie było, stąd wymagania egzaminacyjne – zaznaczył Smolik.

W podstawie programowej dla klasy VII i VIII jako lektury obowiązkowe wskazane zostały: Charles Dickens "Opowieść wigilijna", Aleksander Fredro "Zemsta", Jan Kochanowski wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII, Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec", Ignacy Krasicki "Żona modna", Adam Mickiewicz "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady część II", wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie", "Pan Tadeusz", Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę", Henryk Sienkiewicz "Quo vadis", "Latarnik", Juliusz Słowacki "Balladyna", Stefan Żeromski "Syzyfowe prace", Sławomir Mrożek "Artysta", Melchior Wańkowicz "Ziele na kraterze" (fragmenty), "Tędy i owędy" (wybrany reportaż) oraz wiersze wybranych poetów.

W propozycji wymagań egzaminacyjnych z listy tej wykreślono: pieśni Kochanowskiego oraz tren I i V, "Żonę modną" Krasickiego, "Sonety krymskie" Mickiewicza, "Syzyfowe prace" Żeromskiego i "Ziele na kraterze" Wańkowicza.

Będzie prościej?

Jako przykład Smolik przywołał też jeden z działów podstawy programowej z matematyki klas VII i VIII zatytułowany "Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie". "Wskazano tam dziewięć wymagań szczegółowych, z których zespół ekspertów, który odpowiadał za matematykę, zaproponował wykreślenie trzech wymagań, co oznacza, że w arkuszu egzaminacyjnym, zadań sprawdzających znajomość tych konkretnych wymagań nie będzie".

Poinformował też, że podobne zmiany zostały wprowadzone w podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych, czyli wszystkich tych uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego.

- Na przykład podstawa programowa z matematyki w dziale zatytułowanym "funkcje" wskazuje 15 wymagań szczegółowych, a zespoły, które przygotowały wymagania egzaminacyjne zaproponowały w tym konkretnym dziale wykreślenie 4 wymagań szczegółowych – powiedział Smolik. Dodał, że podobnie rzecz się ma z wszystkimi przedmiotami na poziomie rozszerzonym. Wskazał jako przykład biologię, gdzie w dziale "genetyka i biotechnologia" w obszarze "informacja genetyczna i jej ekspresja" podstawa programowa wskazuje pięć szczegółowych wymagań, z których zespół zaproponował wykreślić dwa.

- Nie oznacza to, że egzamin będzie prostszy. Z podstawy programowej zaproponowano wykreślenie tylko niektórych wymagań. Wszystkie pozostałe wymagania podstawy programowej, które wejdą do wymagań egzaminacyjnych obowiązują. I nawet jeśli cały zakres treści podstawy programowej jest trochę węższy, to to, co zostało będzie nadal sprawdzane z równą wnikliwością, jak było to robione w latach ubiegłych. Nastąpiła redukcja treści, nie nastąpiło wykluczenie całkowite treści nauczania, dalej jest, co robić, dalej jest, do czego się przygotowywać – podkreślił Smolik.

"Dowolność w odwołaniu się do tekstu kultury"

Jak mówił, wykreślenie "Syzyfowych prac" z listy lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty nie oznacza, że nie trzeba tej powieści znać i nie będzie ona omawiana, oznacza tylko, że na egzaminie nie będzie zadań bezpośrednio się do niej odnoszących.

Odpowiadał też na pytania internautów. Jedno z pytań dotyczyło tego, czy skróceniu ulegnie także lista lektur wymaganych na maturze z języka polskiego.

- Zespoły zdecydowały, że ta lista nie ulegnie skróceniu. Głównie ze względu na to, że nie za bardzo było by, co skracać, bowiem w przypadku egzaminu maturalnego, który obejmuje to, co było omawiane w gimnazjum i to, co jest omawiane we wszystkich trzech klasach szkoły ponadgimnazjalnej lektur obowiązkowych jest dosłownie kilka, a takich większych sześć – odpowiedział Smolik.

Jednocześnie poinformował, że w przypadku egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym "maturzyści będą mieli dowolność w odwołaniu się do tekstu kultury w wypracowaniu". - Czyli nie będzie takie sytuacji jak w 2020 r., że maturzyści musieli odwołać się do "Wesela" Wyspiańskiego – wyjaśnił.

Próg 30 proc. zostaje

Dyrektor CKE odniósł się również do pytania, czy abiturienci, którzy zdawali już maturę, ale zadeklarowali chęć przystąpienia ponownego do egzaminu w celu poprawy wyniku, będą rozwiązywać takie same arkusze jak ci, maturzyści, którzy zdawać będą po raz pierwszy.

- Tę kwestie reguluje ustawa o systemie oświaty. Tak, wszyscy maturzyści, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w danym roku rozwiązują zadania w arkuszu egzaminacyjnym, który zawiera te same zadania – odpowiedział.

Pytany był też czy zostanie obniżony próg zaliczenia egzaminu maturalnego, poinformował, że tak się nie stanie. - On dalej wynosi 30 proc. – poinformował.

Smolik przypomniał też, że w sierpniu zostały określone terminy egzaminów w 2021 r. Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzony zostanie w dniach 25-27 maja, a egzaminy maturalne w terminie głównym od 4 do 20 maja.

