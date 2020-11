Wiceszef MSZ: nie chcemy blokować praworządności tylko arbitralność

- My nie chcemy blokować praworządność. Chcemy zablokować arbitralność, sytuację, kiedy Komisja Europejska będzie używała tego fałszywego kryterium, rzekomo do obrony praworządności, stosując bardzo swobodną interpretację - mówił w "Graffiti" wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Jak dodał, miałoby to pozwolić KE na "stosowanie podwójnych standardów" wobec państw członkowskich UE.