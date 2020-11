Ludzkie kości wymieszane z piaskiem. Drogowcy rozrzucili je na oblodzonej drodze

Trufanow należący do Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Irkuckiego opublikował na Facebooku zdjęcia i nagrania z drogi w Kireńsku. Na materiałach widać m.in. ludzką czaszkę i kości.

- Nawet nie potrafię opisać jakie to okropne. Mam nadzieję, że służby jak najszybciej wyjaśnią to, co się stało. Dopilnuję, by sprawcy zostali ukarani - napisał polityk w niedzielę.

Do kogo należą kości?

W kolejnym wpisie poinformował, że ze wstępnych ustaleń wynika, piasek został najpewniej wydobyty z okolic z jednego z cmentarzy, na którym pochowano ofiary wojny domowej po wybuchu rewolucji październikowej. Szczątki mogą więc pochodzić z okresu 1917-1922. Sprawę ma dokładnie wyjaśnić specjalnie powołana komisja śledczych.

Użytkownicy mediów społecznościowych spekulują natomiast, że kości mogą należeć do ofiar stalinowskich represji, bądź są to szczątki osób zaginionych w ostatnim czasie.

"Wcześniej w Kireńsku dwukrotnie odkryto groby ofiar represji politycznych. W 1991 roku w budynku byłego NKWD znaleziono szczątki 38 osób. W 2006 roku w pobliżu tego budynku odkryto kolejny grób. Kości wykopano na placu budowy" - przypomina telewizja Biełsat.

bas/ polsatnews.pl, Biełsat