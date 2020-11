Ludzkie szczątki na autostradzie. Posłużyły do posypania oblodzonej nawierzchni

Odnalezione szczątki mogą należeć do ofiar rewolucji październikowej 1917-22. Na ulicy, w piasku, którym posypywano drogę odnaleziono fragmenty ludzkich kości oraz czaszkę.

Według lokalnych służb odkryto kości co najmniej trzech osób. Ich zdaniem szczątki mogą pochodzić z okresu rosyjskiej wojny domowej. Zdjęcia rozsypanych na ulicy szczątków po raz pierwszy pojawiły się w mediach społecznościowych.

reports the local news portal

"Ircity. ru". Apparently, the workers had brought the sand from the vicinity of an old cemetery and dug up the bones, as the local MP Nikolai Trufanov wrote on Facebook. pic.twitter.com/XBT9JwpmjY