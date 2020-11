Dla "żartu" zamknęli w pralce 2-latka. Sąd obniżył im kary

Sąd Okręgowy w Radomiu, rozpatrując apelacje prokuratora i obrońców, prawomocnym wyrokiem obniżył we wtorek kary dwóm mężczyznom, którzy dla "żartu" zamknęli 2-letnie dziecko w pralce. Jeden został skazany na rok więzienia zamiast 1,5 roku, a drugi na 8 miesięcy zamiast na rok.

W ocenie sądu nie doszło do znęcania się mężczyzn nad dzieckiem, co zarzucała 24-latkowi i 20-latkowi prokuratura, i za co zostali skazani przez sąd I instancji.

Sąd uznał natomiast, że oskarżeni winni są tego, że "działając wspólnie i w porozumieniu pozbawili 2-letniego Kacpra D. wolności, w ten sposób, że skrępowali jego ruchy i umieścili go w pralce automatycznej". Następnie – jak zaznaczył sąd – 24-letni Tomasz K. i 20-letni Adam B., przymykając drzwiczki pralki, przetrzymali dziecko w jej wnętrzu przez 9 sekund i w tym czasie nagrali z tego zdarzenia film telefonem komórkowym.

Skazani to 24-letni Tomasz K., pod którego opieką matka zostawiła 2-letnie dziecko i poszła do pracy oraz 20-letni Adam B. - ich znajomy, który pomieszkiwał razem z nimi w wynajętym mieszkaniu.

Film i zdjęcie wysłali koledze

W maju 2018 r. partner matki dziecka Tomasz K. dla "żartu" włożył chłopca do pralki na około 9 sekund, a Adam B. nagrał w tym czasie filmik telefonem komórkowym. Mężczyźni naśmiewali się z przestraszonego i płaczącego chłopca. Tego samego dnia sfotografowali też dziecko z włożonym do ust niezapalonym papierosem. Film i zdjęcie wysłali koledze, który potem opublikował je w internecie.

W styczniu ub. roku prokuratura oskarżyła dwóch mężczyzn: wówczas 23-letniego partnera matki dziecka oraz jego 19-letnigo znajomego o znęcanie się fizyczne i psychiczne ze szczególnym okrucieństwem nad niespełna dwuletnim chłopcem. Zdaniem śledczych, mężczyźni narazili też chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu.

W listopadzie ub. roku Sąd Rejonowy w Radomiu wydał wyrok w tej sprawie. Partner matki dziecka Tomasz K. został skazany na 1,5 roku więzienia, a jego 19-letni znajomy Adam B. na rok. Wyrok I instancji był nieprawomocny. Apelacje wnieśli zarówno prokuratura, jak i obrońcy oskarżonych.

