Trump: Biden wygrał, bo wybory zostały sfałszowane

"On wygrał, gdyż wybory zostały sfałszowane. Nie zezwolono na obserwatorów, głosy zliczały prywatna firma pod kontrolą radykalnej lewicy, Dominion, która ma złą reputację i fatalny sprzęt (...)" - napisał na Twitterze Trump. Swój wpis zakończył: "fałszywe i milczące media".

Twitter oznacz wpisy Trumpa

Niedzielne wpisy amerykańskiego prezydenta, podobnie jak wiele innych po wyborach, flagowane są przez Twittera jako "kwestie sporne". Po kliknięciu na odnośniki pod tweetami użytkownicy trafiają na strony szeroko opisujące wyborczy proces.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg