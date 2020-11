Dzień Czystego Powietrza. "Uruchomiliśmy razem z siecią Plus specjalną aplikację"

Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza. Dokładnie rok temu zostało też powołane do życia Stowarzyszenie "Program Czysta Polska". - Uruchomiliśmy i udostępniliśmy razem z siecią Plus aplikację Czyste Powietrze. Jest darmowa, dostępna dla wszystkich - powiedział Stanisław Janowski, prezes Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Program Czysta Polska" świętuje dziś rok działalności. Podstawowe założenia Stowarzyszenia to informowanie, edukowanie i inspirowanie do działań zachowań i postaw proekologicznych.

- Jesteśmy niezmiernie dumni, ze przez ten rok udało nam się zainspirować 170 tysięcy osób. Dzisiejsza data jest nieprzypadkowa świętujemy dzisiaj, poza rocznicą, też dzień czystego powietrza. Z tej okazji uruchomiliśmy i udostępniliśmy razem z siecią Plus aplikację Czyste Powietrze. Jest darmowa, dostępna dla wszystkich. Zachęcamy do pobrania i korzystania, sprawdzania jakości powietrza, a z drugiej strony do dbania o jakość powietrza. Ze swojej strony dziękujemy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych ekologią i dołączenia do nas - powiedział Stanisław Janowski, prezes Stowarzyszenia "Program Czysta Polska".

Dzień czystego powietrza obchodzimy w Polsce od 2005 roku. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych problemów w Polsce, z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra powietrza, dlatego teraz przybliżymy, co tak naprawdę wdychamy. Polska ma jedną z najgorszych jakości powietrza w europie. Dlaczego tak się dzieje?

Czym jest smog?



Główną przyczyna smogu jest tak zwana niska emisja, która odpowiada za pojawienie się w powietrzu wielu szkodliwych substancji jak:



- PM10 i PM 2,5 czyli cząstki zawieszone w powietrzu, zawierające substancje toksyczne m.in metale ciężkie,dioksyny,furany, a wszystko to dostaje się do naszych dróg oddechowych, płuc i krwi;

- SO2 czyli dwutlenek siarki, szkodliwy zarówno dla człowieka jak i środowisko, to on odpowiada za kwaśne deszcze;

- NOx tlenki azotu, odpowiedzialne za dziurę ozonową;

- Metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom;

- Bnezo(a)piren - są to substancje rakotwórcze i powodujące silne zatrucia;

- Dioksyny - związki chemiczne, odpowiedzialne za pojawienie się nowotworów czy bezpłodności.

To, czym oddychamy, zależy tylko od nas



Jakie są źródła tych zanieczyszczeń, skąd się biorą w naszym powietrzu? Odpowiedź jest prosta, dzięki nam.



- Gospodarstwa domowe odpowiadają za prawie połowę emisji pyłu zawieszonego, wynika to z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. W piecach niestety palimy nadal muł i miał, ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. także palenie drewnem, które jest równie szkodliwe jak węgiel;

- Transport - smog powoduje nie tylko to, co leci z rur wydechowych, ale także pylenie wtórne, czyli drobinki z opon, klocków samochodowych oraz to, co leży na jezdni i unosi się w powietrze podczas jazdy. Jeśli chodzi o liczbę aut w Polsce jesteśmy obecnie na 6 miejscu w Europie z wynikiem 23,4 mln aut;

- Przemysł, głównie energetyka węglowa, zakłady huty, koksownie czy elektrownie cieplne;

- Rolnictwo - zwłaszcza rolnictwo konwencjonalne, w UE odpowiada za 10 proc. emisji gazów cieplarnianych, największym problemem jest emisja metanu powodowana przez hodowle zwierząt gospodarskich.



To, czym oddychamy, zależy tylko i wyłącznie od naszych działań.

