Szykują się kolejne zmiany w rządzie. W najbardziej dynamicznym w ostatnim czasie resorcie edukacji i nauki dojdzie do kolejnych roszad personalnych. Przypomnijmy, że na początku tygodnia wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego został senator Włodzimierz Bernacki. Chwilę później z tej samej funkcji zrezygnował Wojciech Maksymowicz, który argumentował, że w obecnej sytuacji pandemicznej chce wrócić do pracy z pacjentami w szpitalu, ponieważ jest z wykształcenia neurochirurgiem.



Niespodziewany powrót

Jak się okazuje, nie są to jedyne zmiany w resorcie, bo za kilka dni do ministerstwa wróci Wojciech Murdzek, który zajmie miejsce Maksymowicza. Co istotne, to Murdzek pełnił funkcję ministra przed rekonstrukcją. Wraca więc zaledwie po kilkunastu dniach, choć w innej roli - wiceministra.

To analogiczna sytuacji do tej, która miała miejsce w MEN. Odwołany minister Dariusz Piontkowski pełni dziś funkcję sekretarza stanu.

