"Prezydenci i premierzy": Biden nie mówi "wróg" tylko "przeciwnik" i ma wiedzę o Polsce

- Biden ma podstawę wiedzy ogólnej, pozytywnie wyróżniającą go na tle polityków amerykańskich, którzy często nie wiedzą, gdzie leży Warszawa albo niewiele wiedzą o Polsce - powiedział były prezydent Bronisław Komorowski. - Jeżeli w Polsce nie będzie jakichś istotnych napięć czy zagrożeń, to zapewne nie będzie to dla prezydenta USA pierwszoplanowy temat - uważa były premier Waldemar Pawlak.

Wynik wyborczy w USA był tematem programu "Prezydenci i premierzy" w Polsat News. Zdaniem Bronisława Komorowskiego polityczna i ogólna wiedza prezydenta elekta Joe Bidena na temat Polski i zagadnień związanych z naszym krajem jest szersza niż ta, którą mają na ten temat inni politycy amerykańscy.

- On jest doświadczonym politykiem, to w przeciwieństwie do Trumpa, który pewnie musiał się wykuć na blachę przemówienia i tak naprawdę o Polsce niewiele wiedział. Wiedział tyle, ile mu powiedziano przed wizytą. Biden ma swoją podstawę wiedzy ogólnej, pozytywnie wyróżniającą go na tle polityków amerykańskich, którzy często nie wiedzą, gdzie leży Warszawa albo niewiele wiedzą o Polsce - powiedział w Polsat News były Bronisław Komorowski, prezydent w latach 2010-2015.

Według Komorowskiego prezydent elekt USA nie tylko ma informacje o Polsce, ale także był jej już wcześniej przychylny.

- Biden wie (dużo o Polsce - red.) i z Polską sympatyzował - powiedział Komorowski w rozmowie z Bogusławem Chrabotą.

Były lider SLD oraz premier w latach 2001- 2004 Leszek Miller sądzi z kolei, że nowy przywódca USA będzie dążył do konsensusu.

- Myślę, że on będzie takim prezydentem jak senatorem, a więc tym amerykańskim politykiem, który nie mówi "wróg", tylko mówi "przeciwnik" i raczej będzie starał się łączyć, a nie dzielić - powiedział Leszek Miler, europoseł z listy Koalicji Europejskiej.

Były lider ludowców Waldemar Pawlak spodziewa się, że Polska znajdzie się w polityce zagranicznej Joe Bidena na dalszym planie.

- Jeżeli chodzi o Polskę, to mimo wielu nadziei ze strony kolegów, mam wrażenie, że jednak dla prezydentów Stanów Zjednoczonych to

będzie jeden z dalszych tematów i jeżeli w Polsce nie będzie jakiś istotnych napięć czy zagrożeń, to prawdopodobnie nie będzie to dla prezydenta USA pierwszoplanowy temat - stwierdził Waldemar Pawlak, premier w latach 1992 i 1993-1995.

Według Jana Krzysztofa Bieleckiego, Polska powinna jak najszybciej zadeklarować współpracę z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

- Musimy tak, jak ci zawodowi politycy ze świata zachodniego, powiedzieć, że cieszymy się, będziemy razem współpracować i jesteśmy

otwarci, żeby razem budować przyszłość świata w związku z wielkimi wyzwaniami, które na nas czekają. To jest takie proste, takie banalne, że nie wiem, dlaczego nikt z polskiej strony nie może takich kilku grzecznych, poukładanych zdań wygłosić - stwierdził Bielecki, który był szefem gabinetu w 1991 roku.

