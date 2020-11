Nie żyje Alex Trebek - legenda amerykańskiej telewizji. Miał 80 lat

Informację o śmierci prowadzącego "Jeopardy!" przekazano w niedzielę. "»Jepoardy!« z żalem zawiadamia, że Alex Trebek nad ranem zmarł w swoim domu w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Dziękujemy Alex" - brzmi pełna treść wiadomości.

Trebek urodzony w kanadyjskim Sudbury, prowadził "Jeopardy!" nieprzerwanie od 1984 r., miał na swoim koncie ponad 8200 odcinków programu. W ciągu ponad 50 lat kariery prowadził również takie teleturnieje jak m.in. "High Rollers", "To Tell the Truth" i "The Wizard of Odds".

Jeopardy! is saddened to share that Alex Trebek passed away peacefully at home early this morning, surrounded by family and friends. Thank you, Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM — Jeopardy! (@Jeopardy) November 8, 2020

Został siedem razy nagrodzony nagrodą Emmy, ma też swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Toronto.

"Kochający, porządny facet"

Nie ujawniono co było przyczyną śmierci prezentera. CNN przypomina, że Trebek w marcu 2019 r. przekazał, że choruje na raka trzustki w zaawansowanym stadium. Trebek nie zrezygnował jednak z prowadzenia show. Ostatni raz był na planie 29 października - odcinki zostaną wyemitowane w Boże Narodzenie, 25 grudnia.

"Alex nie był jedynie najlepszy w tym, co robił. Był kochającym, porządnym facetem. Jestem wdzięczny za każdą minutę z nim spędzoną. Dziś myślę o jego rodzinie i jego rodzinie telewizyjnej - w pewnym sensie wszyscy do niej należymy" - napisał na Twitterze Ken Jenning, regularny uczestnik programu "Jeopardy!".

Alex wasn’t just the best ever at what he did. He was also a lovely and deeply decent man, and I’m grateful for every minute I got to spend with him. pic.twitter.com/CdHCcbqmp2 — Ken Jennings (@KenJennings) November 8, 2020

Trebek zostawił po sobie żonę Jean, z którą był związany od 1990 r. oraz troje dzieci.

