Dziś pierwszy pacjent na PGE Narodowym. Byliśmy z kamerą na terenie szpitala

Dziś szpital na PGE Narodowym przyjmie pierwszego pacjenta. - To ogromna inwestycja poczyniona w krótkim czasie. Mamy tutaj zainstalowane 45 km kabli elektrycznych, 5 km rur miedzianych do tlenu. To wszystko ma służyć 300 pacjentom. Respiratory, tomografy, rentgeny, sprzęt, który pomaga lekarzom diagnozować problem - mówił w Polsat News Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych.