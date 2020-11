Dramat 65-letniego pana Henryka z Tychów. Rok po operacji rak znów zaatakował płuca mężczyzny, niestety w środku pandemii. Chory cierpi we własnym łóżku, bo na to szpitalne nie może liczyć. Powinien trafić do placówki w Tychach, ale ta została przekształcona w zakaźną. Nie może też dostać się do hospicjum. - Jedyne co, to wzmacniamy go kroplówkami, ale co nam to daje? - pyta wnuczka pana Henryka.