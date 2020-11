Poseł Konfederacji zakażony koronawirusem. "Co za debil wymyślił te kwarantanny?"

Artur Dziambor poinformował na Twitterze, że jest zakażony koronawirusem. Polityk Konfederacji wyraził również swoje zdanie na temat obowiązkowej kwarantanny członków jego rodziny.

"Jestem w domu od czwartku. Objawy od soboty. We wtorek dostałem wynik pozytywny. Moja żona też była (się - red.) zbadać. (Wynik - red.) Negatywny. No i teraz tak: ja kończę izolację 12.11. i tego dnia moja żona (z dziećmi) wpada w 7 dni dodatkowej kwarantanny. Pytanie: co za debil wymyślił te kwarantanny?" - napisał poseł.

"Nie szczędzę słów, bo już kulturalnych słów mi brak. Spędziłem w październiku 10 dni na kwarantannie, bo byłem widziany gdzieś, gdzie był ktoś (zakażony - red.). Stracony czas. Teraz dopiero choruję i tu rozumiem, jak L4. Ale kolejna kwarantanna dla rodziny? Na wszelki (wypadek - red.)? Bez objawów?" - dodał Dziambor w kolejnym wpisie.

Poseł odpowiedział również na komentarz jednego z użytkowników, który wyraził nadzieję, że polityk "zacznie traktować poważniej chorobę".

"Jak poważniej? Ja zawsze traktowałem ją poważnie, a zachorowałem gdy akurat zacząłem grzecznie nosić te cholerne maseczki, taka ciekawostka" - stwierdził.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 24 tys. 692 osób, zmarło 373 chorych. To najwyższy dzienny bilans zakażeń i zgonów od początku epidemii.

dk/sgo/ polsatnews.pl