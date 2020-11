Potężny tajfun uderzył w Filipiny. Porywy wiatru do 310 km/h

Informacje o ofiarach śmiertelnych pochodzą z prowincji Albay i Catanduanes na południu największej w kraju wyspy Luzon. Tajfun Goni dotarł na ląd w niedzielę około godziny 5 rano miejscowego czasu. Towarzyszyły mu wiatry o prędkości 225 km/h, które w porywach dochodziły do 310 km/h.

Liczbę ofiar zmniejszyła rozpoczęta w sobotę ewakuacja setek tysięcy mieszkańców zagrożonych regionów.

Ewakuowano 350 tys. ludzi

Jak donosi agencja AFP, wiatr zrywał dachy budynków, przewracał ściany i wyrywał drzewa z korzeniami. Doprowadził także do osuwisk i podtopień. Tysiące ocalałych domów pozostały bez elektryczności.

Oh MY God. Just listen to that noise. #RollyPH #GoniPH pic.twitter.com/aODZC4r8wS

Gubernator prowincji Albay, Francis Bichara poinformował, że woda zerwała tam wiele wałów, a gwałtowne powodzie doprowadziły do śmierci trzech osób, w tym pięcioletniego chłopca. Ze stoków wulkanu Mayon zeszła lawina błotna, która zniszczyła wiele domów.

Camalig, Albay 10 hours ago...

Was that flash flood mixed with Lahar that came from Mayon Volcano?



Ctto: Loren Jay Miraran pic.twitter.com/O3tUh2CzbP