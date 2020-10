Konkurs z okazji Halloween jest w szpitalu South Miami Hospital organizowany corocznie. Przebrania dla wcześniaków leżących na oddziale intensywnej terapii wybierali sami rodzice. Kostiumy dzieci, jak podają organizatorzy, są "dopasowane do ich osobowości".

Kostiumy zdjęte z pluszowych misiów

"Wydarzenie to daje nowym mamom możliwość przeżycia czegoś radosnego, podczas długich dni i nocy, które spędzają podczas pobytu noworodków na OIOM-ie" - wyjaśniają sami organizatorzy konkursu z South Miami Hospital. Podkreślają, że przyjęcie wcześniaków na oddział intensywnej terapii może oznaczać tygodnie, a nawet miesiące hospitalizacji.

ZOBACZ: Polskie sześcioraczki na szczepieniu. "Jesteśmy dumni z ich stanu zdrowia"

Desiree Hrachian, matka bliźniaczek Amelii i Emmy, które urodziły się przed blisko trzema miesiącami, wybrała z mężem dla dziewczynek kostiumy superbohaterów, zdjęła je z pluszowych misiów. Każda z dziewczynek przyszła na świat ważąc poniżej o dwóch kilogramów.

