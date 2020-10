Emily Ratajkowski: kiedy moje dziecko skończy 18 lat, samo wybierze płeć

"Kiedy mój mąż i ja mówimy znajomym, że jestem w ciąży, ich pierwsze pytanie po »gratulacjach« prawie zawsze brzmi: »czy wiecie, co chcielibyście mieć?«. Lubimy odpowiadać, że nie poznamy płci, dopóki nasze dziecko nie skończy 18 lat i wtedy nas o tym poinformuje" - napisała Emily Ratajkowski. Jak dodała, "wszyscy się z tego śmieją".

Modelka podkreśliła w swoim tekście, że tak naprawdę ona i jej partner nie mają pojęcia, kim będzie osoba, która właśnie rośnie w jej brzuchu. Co więcej, stwierdziła, że podoba jej się "pomysł narzucania dziecku jak najmniej stereotypów".

"Who will this person be? What kind of person will we become parents to? How will they change our lives and who we are?” @emrata opens up about her pregnancy, why she doesn’t want to reveal the gender of her child, and more for our digital cover. https://t.co/WALgMqPR7N