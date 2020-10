Pijany kierowca audi zderzył się z... pijanym kierowcą audi

Pijany kierowca audi, doprowadził do zderzenia z... autem tej samej marki kierowanym przez innego pijanego kierowcę. Co więcej, obaj kierujący nie posiadali prawa jazdy. Mężczyźni muszą liczyć się z zarzutami karnymi. Grozi im nawet kilkuletni pobyt w więzieniu.

Do niecodziennego wypadku doszło w weekend w miejscowości Przystajń (woj. śląskie). Kierowca osobowego audi, który wyjeżdżał z posesji i włączał się do ruchu, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z jadącym ulicą Częstochowską kierowcą innego osobowego audi.

Jak się okazało obaj kierowcy byli pijani. 26-letni kierowca pierwszego audi, który doprowadził do zderzenia, miał w organizmie ponad 1,7 promila alkoholu. Kierowca drugiego auta tej samej marki - 28-latek - wydmuchał ponad 1,5 promila.

W trakcie policyjnych czynności wyszło na jaw, że obaj mężczyźni nie mają uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Obaj kierowcy zostali ranni. Jeden z nich doznał urazu głowy oraz nogi i trafił do szpitala w Częstochowie. Drugiemu pomocy udzielono w ambulansie, który przyjechał na miejsce zdarzenia - poinformował portal klobucka.pl.

Dokładne okoliczności i przebieg wypadku wyjaśnia policja. Mężczyźni muszą liczyć się zarzutami karnymi. Za czyny, których się dopuścili grozi m.in. wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nawet kilkuletni pobyt w więzieniu.

WIDEO - "Gorsze są powikłania po grypie niż po Covid-19. Nie bójmy się" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/hlk/ polsatnews.pl