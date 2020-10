Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że obecnie na terenie województwa pod nadzorem pozostają 94 osoby, 17751 poddanych jest kwarantannie, a w izolacji przebywają 8482 osoby. Aktualnie z potwierdzonym COVID-19 hospitalizowane są 674 osoby.

W ciągu ostatniej doby do bazy wpisano 787 wyników testów na koronawirusa. Wykryto 729 nowych zakażeń.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa zdrowia

Do tej porty badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 15817 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, 6328 osoby zwolniono z izolacji. Odnotowano 333 zgony.

W dniach 22-25 października zmarło 7 mieszkańców województwa podkarpackiego: 5 kobiet – z powiatu jasielskiego (77), ropczycko-sędziszowskiego (49;72), przeworskiego (86), łańcuckiego (75) oraz 2 mężczyzn – z powiatu mieleckiego (59) i łańcuckiego (75).





Kolejne 491 osób, które wyzdrowiały/zwolniono z izolacji to mieszkańcy 19 powiatów województwa podkarpackiego.

Liczba przebadanych mieszkańców województwa podkarpackiego (wyniki wpisane do bazy EWP) do 26.10.2020 r. do godz. 9.00 to 111906.

WIDEO - Protest antymaseczkowców. Komarenko: oburzenie społeczeństwa jest coraz większe Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ml/ polsatnews.pl