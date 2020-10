Dewastację rzeźby zauważono w sobotę. Poprzedniej nocy w pobliżu przechodziła manifestacja osób sprzeciwiających się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji.

Nie wiadomo jednak, czy to ktoś z uczestników jest odpowiedzialny za zniszczenie pomnika.

ZOBACZ: Protest w Warszawie ws. aborcji. Ile mandatów wystawiono?

Polsatnews.pl próbował potwierdzić w Komendzie Stołecznej Policji, czy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o dewastacji. - Na razie nie mam wiedzy w tej sprawie - przekazał nadkom. Jarosław Florczak.

Pomnik i pamiątkowe tablice oblane farbą

Zdjęcie uszkodzonego monumentu zamieścił na Twitterze m.in. Marek Tatała, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Na innych zdjęciach widać, że farbą oblano również pamiątkową tablicę oraz podstawę pomnika.

Sad: defaced Reagan in the shadow of the USEMB and Sejm. Why did some protesters deface a Champion of Polish liberty, including rights to Assemble and Protest? Maybe the same reasons as those who damaged Polish Champions of American freedom in DC-a phenomenal ignorance of history pic.twitter.com/ciKNAb8pLs