Polski biolog odznaczony przez prezydenta Włoch. "Jestem tylko jednym z całej grupy"

Biolog medyczny dr Maciej Tarkowski z Mediolanu został odznaczony we wtorek przez prezydenta Włoch Sergio Mattarellę Krzyżem Kawalerskim za zasługi w walce z epidemią koronawirusa. - Jestem tylko jednym z całej grupy. My zostaliśmy wyróżnieni i jesteśmy symbolem wszystkich tych, którzy przyczynili się i przyczyniają do walki z pandemią - powiedział w Polsat News Tarkowski.

Po ceremonii w Pałacu Prezydenckim w Rzymie doktor Tarkowski podkreślił: "My, odznaczeni jesteśmy reprezentantami, swoistym symbolem wszystkich tych, którzy angażują się w walkę z pandemią. Czuję się bardzo zaszczycony, że jestem w tej grupie".

- Jestem tylko jednym z całej grupy. My zostaliśmy wyróżnieni i jesteśmy symbolem wszystkich tych, którzy przyczynili się i przyczyniają do walki z pandemią - powiedział dr Tarkowski w Polsat News.



Zapytany przez reportera Polsat News Rafała Miżejewskiego o to, czym się zajmował we Włoszech, wytłumaczył, że "nasza praca polegała na wyizolowaniu wirusa. To pomaga zobaczyć jak on się zmienia i jak się rozprzestrzenia". Przypomniał, że ważne było określenie, czy to ten sam wirus, który wykryto w Chinach.

- Co do rozprzestrzeniania się wirusa wszystko wskazuje, że przyczyną jest brak dystansu, maseczek i poluzowanie obostrzeń - wskazywał Tarkowski. Ocenił, że warunki pogodowe są "czynnikami wtórnymi".



Pytany o to, dlaczego teraz więcej młodych osób staje się ofiarami koronawirusa, wyjaśnił, że "nauka dopiero zaczyna poznawać wirusa i nie ma na odpowiedzi, czemu grupa ryzyka się zmienia".

Sytuacja w Lombardii



- Ilość przypadków śmiertelnych jest mniejsza procentowo. Na początku marca zdarzały się nawet ilości 1 tys. zgonów dziennie, teraz to około 90, to nie jest coś, co powinno być pocieszające - mówił o sytuacji epidemicznej we włoskiej Lombardii. To ten region był najmocniej dotkniętym przez koronawirusa we Włoszech.

Ordery od prezydenta otrzymali lekarze i inni przedstawiciele personelu medycznego, badacze oraz inni obywatele, którzy wyróżnili się w służbie podczas kryzysu epidemicznego we Włoszech. Lista odznaczonych została ogłoszona z okazji Święta Republiki 2 czerwca.

Biolog medyczny z Polski wchodzi w skład odznaczonego przez Mattarellę zespołu badaczy z mediolańskiego szpitala Sacco oraz tamtejszego uniwersytetu, który wyizolował włoski szczep koronawirusa od pacjentów z miasteczka Codogno w prowincji Lodi w Lombardii, gdzie 20 lutego potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia na terytorium Włoch.



W grupie wyróżnionych naukowców są też: Claudia Balotta, Gianguglielmo Zehender, Arianna Gabrieli, Annalisa Bergna i Alessia Lai.



II fala we Włoszech



W przemówieniu skierowanym do odznaczonych podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Kwirynale Mattarella oświadczył, nawiązując do drugiej fali epidemii: "Zdaje się, że zbliża się nowa fala kryzysu, a to wymaga ufności, że kraj będzie mógł ją przezwyciężyć".

- Trzeba jej stawić czoła terapią, zaangażowaniem, dobrą organizacją wiedząc, że mamy lepsze przygotowanie w porównaniu z marcem i kwietniem, gdy zjawisko to było nieznane - oświadczył włoski prezydent. Dodał, że „musimy włożyć swój wkład w to, by uniknąć powrotu sytuacji z wiosny”.

