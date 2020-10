"Piekło kobiet" vs. "wiwat obrona życia". Komentarze po wyroku TK ws. aborcji

Przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok zapadł w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres.

ZOBACZ: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. tzw. aborcji eugenicznej

"Kaczyński użył pseudotrybunału"

"W Sejmie Kaczyński stchórzył przed kobietami. Dziś użył pseudotrybunału z dublerami i partyjnymi nominatami, by zmuszać Polki do heroizmu. To po prostu nieludzkie" - napisał na Twitterze szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

"Tysiące kobiet w tragiczny sposób dowiedzą się teraz, że praworządność to praktyczna sprawa każdego z nas. Kobieta, kuchta Kaczyńskiego, zgotowała im taki los" - skomentował wyrok europoseł KE Radosław Sikorski.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska określiła decyzję TK słowami "Piekło kobiet". "To oznacza dzisiejszy wyrok upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego" - napisała.

Tusk: polityczne łajdactwo

"Wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej pandemii to coś więcej niż cynizm. To polityczne łajdactwo" - napisał z kolei Donald Tusk, lider Europejskiej Partii Ludowej.

Oburzeni wyrokiem są również przedstawiciele Lewicy. "Mam wrażenie, że połowa obecnych dzisiaj w TK minęła się z powołaniem. Wróżyłabym solidną karierę w Watykanie" - napisała posłanka Razem Paulina Matysiak.

"Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci bez mózgów, bez płuc - to barbarzyństwo i zwykła podłość. Za mało im ludzkich łez. Żadna władza nie trwa wiecznie. Ich także. To, że przebrali się w togi, żeby skrzywdzić kobiety, niczego nie zmienia. Odwrócimy tę decyzję" - to z kolei wpis Adriana Zandberga.

Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci bez mózgów, bez płuc - to barbarzyństwo i zwykła podłość. Za mało im ludzkich łez.



Żadna władza nie trwa wiecznie. Ich także. To, że przebrali się w togi, żeby skrzywdzić kobiety, niczego nie zmienia. Odwrócimy tę decyzję.



Zdaniem Hanny Gill-Piątek, posłanki Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni "w Polsce dziś potrzebny jest tylko jeden trybunał - Stanu". "Piekło kobiet" - dodała.

Sam Hołownia uznał, że Jarosław Kaczyński "zaostrzył przepisy przez posłuszny TK, by uniknąć dyskusji i zamknąć usta Polkom i Polakom". "Różnimy się w sprawie aborcji, powinniśmy o tym rozmawiać. A nie być zmuszanymi do zdania szefa szefowej TK" - stwierdził.

"Tak dla życia"

Wyrok TK pozytywnie przyjęli politycy z obozu Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, zdaniem którego eugenika miała swoje początki w antycznej Sparcie.

"Mieli być wojowniczy, piękni, silni, bez żadnych ułomności. Spartanie uchodzili za społeczeństwo, w którym nie było miejsca dla dzieci niepełnosprawnych. Takie dzieci eliminowano. Tak powstała eugenika. Sparta nie przetrwała. Pozostały ruiny. Dziś zwyciężyła cywilizacja życia" - napisał.

"Trybunał Konstytucyjny - TAK dla życia i NIE dla cywilizacji śmierci! Zabijanie nienarodzonych dzieci nie jest żadnym »prawem« kobiet. Polska powinna dać przykład Europie, jak zejść z antyludzkiej lewackiej drogi braku szacunku dla życia" - napisał wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski.

"Gdy kilka miesięcy temu zbieraliśmy podpisy pod kolejnym z rzędu wnioskiem grupy posłów do TK wielu mówiło, że to nie ma sensu. Dziś widzimy że presja ma sens. Czasami presja musi trwać latami, ale zawsze ma sens. Krok po kroku przywracamy w Polsce naturalny porządek społeczny!" - dodał poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Robert Winnicki (Konfederacja) jest zdania, że wyrok TK "zbliża Polskę do standardów państw cywilizowanych w myśl standardów klasycznych, po europejsku". "Oddala od tych, w których można w majestacie prawa zabić człowieka tylko dlatego, że jest podejrzany o chorobę lub niepełnosprawność" - napisał.