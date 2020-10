Zakończono poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który przed godz. 15 zaginął w lesie w Starym Adamowie (Łódzkie). - Matka wyszła z dzieckiem do lasu i straciła go z oczu. Dziecko udało się już odnaleźć - powiedziała polsatnews.pl rzeczniczka zgierskiej policji.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 15.

Chłopca szukały służby z użyciem śmigłowca i psów tropiących.

msl/ polsatnews.pl