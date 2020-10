"O Pszoniaku można mówić tylko z podziwem". "Zamknięty kolejny rozdział teatru i kina"

"W poniedziałek o godz. 6:08 rano odszedł od nas Wielki Artysta - Wojciech Pszoniak; brak słów" - przekazał ks. Andrzej Luter duszpasterz i publicysta, asystent kościelny Towarzystwa "Więź", członek redakcji kwartalnika "Więź". Znany i popularny aktor teatralny i filmowy, pamiętny Moryc Welt z "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy miał 78 lat.

"Jeden z najlepszych polskich aktorów"

"Był jednym z najlepszych polskich aktorów. Niezapomniany Moryc, wybitny Robespierre, pamiętny Korczak. Ze śmiercią Wojciecha Pszoniaka zamyka się kolejny rozdział historii polskiego teatru i kina. Niech odpoczywa w pokoju" - napisał na Twitterze minister kultury.

- To straszna wiadomość - zareagował na informację o śmierci Wojciecha Pszoniaka rektor warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza prof. Wojciech Malajkat. - Właściwie nie wiem, co powiedzieć, bo odszedł człowiek bardzo nam bliski, oddany Szkole (Akademii Teatralnej - red.), studentom, sprawom uczenia. Pasjonat tego zajęcia - dodał aktor, wspominając pedagoga warszawskiej uczelni.

- Był moim przyjacielem, z którym grałem i po prostu nie wiem, jak się otrząsnąć. Trudno pojąć tę wiadomość, jeszcze w tak trudnym czasie - powiedział Malajkat.

- To był aktor, podobnie jak Marek Walczewski, który płonął za każdym razem, spalał się do zupełnego popiołu - podkreślił. Zwrócił uwagę, że zmarły artysta "do wszystkiego podchodził jak do całopalenia". - Do każdego projektu, do każdego zadania artystycznego, do każdej realizacji - i w teatrze, i w filmie. I w radiu, kiedy czytał powieści - powiedział.

- Nie ma już takich aktorów. O Pszoniaku można mówić tylko z podziwem - ocenił rektor Akademii Teatralnej w Warszawie.

"Znakomity aktor. Jeden z największych"

"Odszedł Wojciech Pszoniak, znakomity aktor. Jeden z największych. Przez lata związany był z warszawskimi teatrami - Teatrem Powszechnym, Ateneum czy Współczesnym, uczył też aktorskiego fachu na stołecznej PWST. To ogromna strata dla całej polskiej kultury" - napisał w związku z tą informacją prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski.

Kondolencje z powodu śmierci artysty złożyli m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Borys Budka i Piotr Gliński.

Aktora pożegnał także poseł PO Michał Szczerba, który ze zmarłym aktorem wystąpił w filmie "Korczak". "Dziękuję Panie WOjtku!" - napisał polityk na Twitterze.

