Z wyrzucania ludzi z mieszkań uczynili biznes. Bez ostatecznych wyroków i komornika

Mieszkanie w którym żyje zmieniło właściciela, po tym jak matka pani Weroniki sprzedała je, nie informując córki. Nowi właściciele nie chcieli negocjować, zażądali natychmiastowej wyprowadzki nie patrząc na sytuację kobiety, okres ochronny, czy panującą pandemię. Gdy pani Weronika odmówiła opuszczenia lokalu na takich warunkach, do akcji wkroczyło CBPP.

"Podają się za policjantów i zmieniają zamki w drzwiach"

Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego, to jedna z firm zajmujących się, jak sami podają na swojej stronie internetowej: "odzyskiwaniem i administrowaniem nieruchomości", "mediacjami lokatorskimi" i "negocjacjami eksmisyjnymi". W rzeczywistości, to grupa, którą można wynająć do siłowego usunięcia lokatorów z zajmowanego przez nich mieszkania. Może to zrobić jego właściciel, bądź np. spółdzielnia która jest w konflikcie z lokatorem.

Pracownicy CBBP mają podawać się za instalatorów gazowych albo policjantów. Wchodzą do mieszkania a następnie zmieniają zamki w drzwiach. Jeżeli lokatorzy ich nie wpuszczają, starają się wywabić ich z mieszkań i przejąć lokal. Jest też inny sposób: do mieszkania wprowadzają nowego lokatora, który utrudnia życie – nie pozwala wejść nikomu z zewnątrz, blokuje dostęp do lodówki, zakłóca spokój dotychczasowych mieszkańców.

Jak to możliwe, że firma stosująca takie metody działa legalnie na polskim rynku? Więcej w reportażu Andrzeja Wyrwińskiego o 19:30 w programie "Państwo w Państwie".

