Miecz z epoki brązu na aukcji w internecie. Cenne zabytki w mieszkaniu 50-latka

Policjanci wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie otrzymali informację, przekazaną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Rzeszowie, że na jednym z portali internetowych ktoś umieścił ogłoszenie dotyczące sprzedaży zabytkowego miecza scytyjskiego akinakesa (typ sztyletu) oraz pieczęci.

Z opisu aukcji wynikało, że oferowany miecz miał pochodzić z epoki brązu i zostać znaleziony w okolicach Chotyńca na Podkarpaciu.

Policjanci ustalili, że ogłoszenie umieścił mieszkaniec Wejherowa. W trakcie przeszukania mieszkania 50-latka, funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty, które mężczyzna oferował do sprzedaży na portalu aukcyjnym. Dodatkowo znaleźli m.in. kule armatnie i sztylet pochodzące z XVI wieku oraz bagnety, szable, miecze i starodruki.

Zabytkowe kule armatnie/ KWP w Rzeszowie

Prokuratorskie śledztwo

Mężczyzna został przesłuchany. Okazało się, że od dłuższego czasu nielegalnie kolekcjonował zabytki. Cenne przedmioty zostały namierzone i zabezpieczone dzięki współpracy funkcjonariuszy wydziału kryminalnego KWP w Rzeszowie oraz policjantów z Gdańska i Wejherowa.

Zabytkowe starodruki/ KWP w Rzeszowie

Biegły oceni, czy są one chronione przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jeśli są to przedmioty chronione prawnie, 50-latkowi grozi odpowiedzialność karna. Zgodnie z polskim prawem zabytki powinny zostać przekazane do odpowiednich instytucji.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, pod nadzorem miejscowej prokuratury.

