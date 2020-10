Dodatkowy dzień urlopu dla kobiet. Na cytologię i badanie piersi

Jeszcze jeden dzień urlopu, specjalnie dla kobiet wprowadza pracodawca z Łomży. W wolnym dniu mają one zrobić badania profilaktyczne piersi i cytologię. To rozwiązanie paniom się podoba, bo jak same twierdzą na badanie nie zawsze jest czas. Pomysł promują teraz wśród innych pracodawców.

Katarzyna Szelągowska, pracownica szkoły językowej z Łomży, jeszcze niedawno miała kłopot ze znalezieniem czasu na badania profilaktyczne. Jak mówiła: "zazwyczaj to było w międzyczasie, czyli jeżeli był jakiś dzień wolny, popołudniami, po pracy, jeżeli lekarz miał wolne, to wtedy jeździłam. Ale to było bardzo ciężko z dwójką dzieci".

Rozwiązanie problemu pojawiło się, gdy wraz z koleżankami z pracy udało jej się zapisać na cytologię. W poczekalni, przed gabinetem lekarskim, kobiety wymyśliły receptę na brak czasu.

- Usiadłyśmy i wpadłyśmy na pomysł, że fajnie by było, gdybyśmy miały spokojny dzień wolny, żebyśmy mogły się zorganizować i pójść na badania - mówi Szelągowska.

Urlop na badanie

Pomysł kobiety przedstawiły swojemu szefowi i, jak twierdzą, propozycję zaakceptował bez problemu. Kobiety z Fundacji L i szkoły językowej z Łomży dostają od swojego pracodawcy dodatkowy, dwudziesty siódmy płatny dzień urlopu. Tylko po to, żeby zrobić cytologię i badanie piersi. Teraz promują ten pomysł wśród innych pracodawców.

- Naprawdę ten koszt ekonomiczny, jaki ponosi pracodawca, nie jest współmierny. Ratując jedno ludzkie życie ratujesz cały świat - tłumaczy Sebastian Jaworski, właściciel szkoły językowej.

Cytologia i badanie piersi są dla kobiet w poszczególnych grupach wiekowych refundowane przez NFZ, ale i tak według wyliczeń ekspertów z branży medycznej regularnie bada się mniej niż połowa kobiet.

Kluczowe wczesne wykrycie

Wczesne wykrycie choroby jest szansą na wyleczenie. - Umieralność z powodu raka piersi, głównie dzięki badaniom profilaktycznym, czyli mammografii, zdecydowanie również spadła. Ocenia się, że mogła spowodować o jedną trzecią mniej zgonów niż było dotychczas - tłumaczy Paweł Skali, onkolog z Białostockiego Centrum Onkologii.

Na konieczność regularnych badań uwagę zwraca także dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii, Magdalena Borkowska. - Wzrost zachorowalności to jest około dwudziestu procent rok do roku, więc gdyby ci wszyscy trafili w odpowiednim czasie, na pewno by mieli większą gwarancję na wyzdrowienie - mówi.

laf/ Polsat News