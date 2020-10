WHO: remdesivir nie pomaga chorym na Covid-19

Leki stosowane do leczenia objawów Covid-19 mają mieć niewielki lub nie wpływać w ogóle na przebieg choroby - stwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia we wnioskach z przeprowadzonego pod jej egidą badania Solidarity Therapeutics Trial. Dotyczy to m.in stosowanego w Polsce leku remdesivir.

Zgodnie z wynikami koordynowanych przez WHO badań Solidarity Therapeutics Trial, leki stosowane przy hospitalizacji chorych na Covid-19 takie jak: remdesivir, hydroksychlorochina, lopinawir, rytonawir i interferon wydają się mieć niewielki lub żaden wpływ na proces leczenia.

Niska skuteczność

Zdaniem WHO stosowane leki nie przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia pacjentów. Nie wpływały także na śmiertelność osób zakażonych. Badania przeprowadzono w ciągu sześciu miesięcy. Jak donosi WHO, było to największe na świecie badanie skuteczności tych leków.

Półroczne badania dały wystarczająco dużo danych by móc ocenić działanie leków oraz ich skuteczność. Prowadzone w ponad 30 krajach, obserwacje polegały m.in. na oszacowaniu czas pobytu w szpitalu pacjentów, u których stosowano wymienione leki. Nie dostrzeżono, by podanie leków skracało czas leczenia.

Remdesivir stosowany jest w Polsce leczeniu osób u których stwierdzono koronawirusa. W ostatnim czasie minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że Polska zakupiła kolejne dawki tego leku, które mają być dostarczane w cyklicznych transzach.

laf/zdr/ polsatnews.pl