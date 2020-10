Sasin odpowiada Owsiakowi: doceniam ogromne wysiłki lekarzy

"Powtarzam, że mam ogromny szacunek do lekarzy będących na froncie walki z COVID-19. Doceniam ich ogromne wysiłki. Lekarzy, pielęgniarzy, sanitariuszy, ratowników medycznych, całej kadry medycznej. (...) Niemniej, moim obowiązkiem jest równoczesne wskazywanie na sytuacje negatywne, które jako wicepremier, dostrzegam" - poinformował we wpisie na Facebooku Jacek Sasin.

Było to odpowiedzią na zarzut sformułowany przez Jerzego Owsiaka. "Nie znalazł Pan dobrych słów dla lekarzy, którzy pracują w systemie, który od marca nie może się skutecznie przygotować do walki z pandemią i stąd niektóre szpitale są przeciążone, a w niektórych nie ma tego problemu. I za to chce Pan winić personel i lekarzy?" - pytał wicepremiera Sasina w poście na Facebooku Owsiak.

Sprzęt dla szpitali

Owsiak informował, że "kupiliśmy 49 urządzeń za 27 mln PLN. Mega sprzęt na oddziały neurochirurgii dziecięcej w całej Polsce. W tym dwa zestawy zaawansowanych urządzeń do diagnostyki i leczenia neurochirurgicznego padaczki u dzieci. Takich urządzeń do tej pory w Polsce jeszcze nie było (...).

Tego zakupu w odpowiedzi pogratulował Sasin, pisząc: "gratuluję kolejnej zbiórki publicznej i zakupu urządzeń ratujących życie. Z perspektywy organizacji pożytku publicznego jest to sukces, który przekłada się na sytuację pacjentów".

Wicepremier zwrócił uwagę liderowi WOŚPu, że "państwo Polskie, dzięki rządom PiS, w 2020 r. przeznacza na system ochrony zdrowia 109 miliardów złotych (dla przypomnienia w 2015 r. w czasie istnienia kolacji PO-PSL było to 79.8 mld). Warto, żeby Pan, jako osoba, która dba o kwestie zdrowotne, też to dostrzegał i w ramach uczciwości uwzględniał w swoim przekazie".