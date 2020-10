"Niech wyobrażenia rządu zmierzą się z rzeczywistością i twardymi danymi" - stwierdził Rafał Trzaskowski i wyliczył, że Warszawa nie ma na tyle pojazdów komunikacji miejskiej, by wszyscy pasażerowie dotarli do celu przy nowych epidemicznych obostrzeniach. Jak dodał prezydent stolicy, rządzący nie stworzyli podstaw prawnych, by skutecznie kontrolować liczbę osób w pojazdach.