Prowadził po pijanemu i zabrali mu prawo jazdy. Kupił sfałszowane i wsiadł za kierownicę tira

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego na jednej z dróg w powiecie toruńskim zatrzymali we wtorek wieczorem do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do polskiego przewoźnika.

Dokumenty, które przedstawił kierowca, a w szczególności jego prawo jazdy, wzbudziły podejrzenia inspektorów.

Po sprawdzeniu uprawnień w systemie informatycznym okazało się, mężczyzna od 2018 r. nie posiadał ważnego dokumentu. Prawo jazdy zatrzymano mu za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Kierowca w rozmowie z mundurowymi przyznał się, że sfałszowane uprawnienia kupił za 1200 zł.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Torunia. Inspektorzy wszczęli postępowania administracyjne wobec przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie w sprawie nałożenia kar pieniężnych.

