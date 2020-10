Godziny dla seniorów. Minister rodziny przypomina i apeluje

Od czwartku od godziny 10.00 do 12.00 będą z powrotem obowiązywały godziny dla seniorów – przypomniała w środę minister rodziny Marlena Maląg. Zaapelowała do seniorów o maksymalne ograniczenie wychodzenia z domu i stosowanie zasad bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, maseczka.

Szefowa MRiPS mówiła w Programie Pierwszym Polskiego Radia o wsparciu osób starszych w czasie epidemii. Zwróciła uwagę, że seniorzy są obecnie w trudnej sytuacji ze względu na wzrost zachorowań na koronawirusa.

ZOBACZ: Koronawirus. Ekspert: nawet jedna trzecia populacji nie zachoruje na COVID-19

- Zwracamy się do seniorów, by jeżeli nie ma takiej potrzeby, pozostali w domu. Natomiast my chcemy być o krok przed. Chcemy zabezpieczyć zdrowie i życie seniorów poprzez ośrodki pomocy społecznej, wsparcie finansowe rządu, tak, aby czuli się bezpiecznie – powiedziała minister.

Przypomniała, że od czwartku będą z powrotem obowiązywały tzw. godziny dla seniorów w sklepach spożywczych, drogeriach czy w aptekach. - Będzie to między godziną 10.00 a 12.00. Chcemy zapewnić naszym seniorom komfort. Oczywiście mogą oni dokonywać zakupów także o innej porze, ale to będzie taki dedykowany czas – dodała Maląg.

Premier w kwarantannie

Zaapelowała o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: dezynfekcję, zachowanie odpowiedniego dystansu i noszenie maseczek. Zachęciła też do zainstalowania aplikacji "STOP COVID – ProteGO Safe", którą – jak wskazała – pobrało już ponad milion Polaków.

ZOBACZ: "Jakby ktoś strzelił mi w twarz". Lekarze komentują słowa Sasina o "nieangażowaniu się"

Szefowa MRiPS podkreśliła, że rząd wspiera seniorów także przez program "Posiłek w szkole i w domu". - Jest on dedykowany nie tylko dla uczniów, ale także dla seniorów, gdzie ośrodki pomocy społecznej mogą przywozić posiłki seniorom do domów – zaznaczyła minister.

Minister była też pytana o współpracę z premierem Mateuszem Morawieckim, który poinformował we wtorek, że w związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19przebywa na kwarantannie.

- Ten jeden dzień, który dopiero jest w kwarantannie, to tak naprawdę normalna, codzienna praca. Wczoraj była Rada Ministrów, odbył się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Wszystko przebiega normalnie – powiedziała minister rodziny.

WIDEO - Rolnicy zjeżdżają się na protest w stolicy. Taksówkarze blokują ulice Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP